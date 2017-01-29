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Rektör Battal 'Evet' dedi



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VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, referandum için 'Evet' dedi.

Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, Nisan ayında yapılması öngörülen referandum için Twitter hesabı üzerinden oyunun rengini belli etti. Yıllarca anayasanın değişmesi gerektiğini söyleyip durduklarını belirten Battal, "Anayasanın değişen kısmına; huzurlu geleceğimiz ve güçlü Türkiye için evet diyorum" paylaşımında bulundu.

Rektör Battal'ın 27 Ocak tarihinde yaptığı paylaşımla 'Evet' diyen ilk rektör olduğu öğrenildi.

(MSA-SÜ-Y)



29.01.2017 11:28:05 TSI

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