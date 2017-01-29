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Mel-Mek dönem Sonu Sergisi Yarın Açılıyor

29 Ocak 2017 Pazar, 11:27
Mel-Mek dönem Sonu Sergisi Yarın Açılıyor
Mel-Mek dönem Sonu Sergisi Yarın Açılıyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının 2016-2017 sonbahar dönemi kursiyerler tarafından hazırlanan ve 945 parça eserden oluşan El Sanatları Sergisi'nin 30 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 13:30'da düzenlenecek tören ile açılacağını söyledi.
Anadolu el sanatlarını gelecek kuşaklara aktarıyoruz
Melikgazi Belediyesi Sergi Salonunda açılacak olan sergi ile kursiyerlerin 4 ay boyunca el emeği, göz nuru olarak kendi yaptıkları eserlerini sergileyerek bu güzelliği kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Meslek Edindirme Kursları kısa adı Mel-Mek tarafından sonbahar ve ilkbahar olarak yılda iki kez düzenlenmektedir. Bu Kurslar ile Anadolu el sanatlarını hem gelecek kuşaklara aktarıyoruz hem de bireylere birer meslek öğrenmelerine vesile oluyoruz. Genç kızlarımız bu kurslarda çeyizlerini hazırlarken, hanım kardeşlerimizde bir meslek öğrenerek kalifiyeli eleman olarak iş bulmalarına yardımcı oluyoruz. Daha da önemlisi bir beceri kazanıyor, sosyal hayata renk katıyorlar. Bu sergimizde 945 parça ürün sergilenecek. Hepsi birbirinden değerli olan bu eserleri hazırlayanlara ve serginin açılmasında emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyor, Kayserili hemşerilerimizi açılışımıza bekliyoruz" dedi.
MelMek Kursların ikinci dönemi için kayıtların başladı
Açılacak olan Mel-Mek Sergisinde yer alan el işi göz nuru ürünlerin satışının da yapılacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Mel-Mek Kurslarının ikinci dönemi için kayıtların başladığını, kurslara katılmak isteyenlerin 12 Şubat tarihine kadar kurs merkezlerine kayıtlarını yaptırabileceklerini sözlerine ekledi.
(AÖ-Y)

29.01.2017 11:32:48 TSI
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