MMO Konya Şubesinden meslekte 25, 40 ve 50. yılını dolduranlara plaket

İsmail Bulut - Barış Gök

KONYA (İHA) - Makine Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi tarafından meslekte 25., 40. ve 50. hizmet yılını dolduran üyelerine hizmet plaketi takdim edildi.

Bir otelde düzenlenen törende konuşan MMO Konya Şube Başkanı Ömer Erdoğan Duransoy, "Makine mühendisliği, mesleğe başladığınız ilk günden itibaren meşakkatli ve zor bir meslek. Sevmeden, çabalayıp fedakarlık göstermeden, kendi özünden bir şeyler katmadan başarılı olmak imkansız. Burada bulunan mesleğine yıllarını vermiş tüm üyelerimizi bu fedakarlıklarından dolayı öncelikle tebrik ediyorum. Sevgiyle ve özenle mesleğe adanmış yıllar. Mesleğinde kahramanlaşmış, büyük duayenler, makineci neferler. Tabi onları kutlarken onların arkalarında dimdik duran ve onlara hep destek veren ailelerini de unutmuyor, onlara da sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.

Birlikte hareket etmenin önemini anlatan Duransoy, "Sizlerin varlığı, faaliyetlerimize göstermiş olduğunuz ilgi ve katılım, bizlere her zaman güç veriyor. Birlikte güçlü ve etkin olmak, mesleğimize itibar kazandırıp verimli bir çalışma ortamı sağlamak, gerek mesleki gerekse toplumsal alanlarda sunduğumuz hizmetleri geliştirip iyileştirmek, üyelerimizin karşılaştığı sorunları ve sıkıntıları çözebilmek, kısacası yer aldığımız her alanda sesimizi sonuna kadar duyurmak ve haklarımızı savunmak ancak sağlam bir birliktelik ve odamıza sıkı sıkıya sahip çıkmakla mümkün. Yönetim kurulu olarak yaptığımız her işte bu beraberliğin bize verdiği azim ve şevk ile daha iyiyi yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda; ülkemizin ve kentimizin bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında büyümesine yardımcı olmak, üyelerimizin mesleki yönden kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli ortamı hazırlamak, mesleğimizi icra ederken kaliteli ve yüksek standartta teknik ve hukuki alt yapıyı oluşturmak, üyemizin sosyal, mesleki ve ekonomik haklarını sonuna kadar savunmak en önde gelen görevimiz oluyor" diye konuştu.

Oda Başkanı Duransoy'ın konuşmasının ardından meslekte 25., 40. ve 50. yılını dolduran üyelere plaketleri verildi.

29.01.2017 11:34:49 TSI

