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Vali Demirtaş, Kıvanç Tekstil ve SASA'yı ziyaret etti



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ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Sanayi Odası Başkanlığı (ADASO) görevini de yürüten Zeki Kıvanç'a ait, Kıvanç Tekstil A.Ş. ile kentin önemli ve köklü tekstil kuruluşlarından olan SASA Polyester A.Ş'yi ziyaret etti.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ile birlikte işletmeyi gezen Vali Mahmut Demirtaş, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Demirtaş, ziyaretiyle ilgili açıklamada bulunarak, zaman zaman kent ve ülke ekonomisine katkı koyan firmalara yönelik ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Adana ekonomisinin gelişip kalkınması yolunda kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile birlikte hareket ettiklerini vurgulayan Vali Demirtaş, "Yatırımcılarımızın daima yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İlimizin gelişip, kalkınması konusunda üstlendiği görev ve yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı ADASO Başkanı Zeki Kıvanç'a teşekkür ediyor, tüm girişimcilerimizi kentimize yatırım yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ise, Vali Mahmut Demirtaş'ın Adana'ya geldiği günden itibaren daima desteklerini gördüklerini belirterek, ziyareti dolayısıyla mutlu olduklarını dile getirdi.

Sasa ziyareti

Vali Mahmut Demirtaş, SASA Polyester A.Ş'yi de ziyaret etti. Demirtaş, ziyarette işletme sahibi Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ile bir süre görüşerek, sohbet etti.

Daha sonra SASA'nın geniş bir yelpazedeki ürünleri inceleyen Vali Demirtaş, fabrika yöneticilerinden bilgiler aldı.

Vali Demirtaş, Adana, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılarından dolayı SASA yetkililerine teşekkür ederek, üretime, ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan tüm kişi, kurum ve kuruluşların yanında olduklarını söyledi.

(ADN-Y)



29.01.2017 11:58:04 TSI

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