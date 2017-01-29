29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Demirtaş, Kıvanç Tekstil ve SASA'yı ziyaret etti

29 Ocak 2017 Pazar, 11:53
Vali Demirtaş, Kıvanç Tekstil ve SASA'yı ziyaret etti
Vali Demirtaş, Kıvanç Tekstil ve SASA'yı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Sanayi Odası Başkanlığı (ADASO) görevini de yürüten Zeki Kıvanç'a ait, Kıvanç Tekstil A.Ş. ile kentin önemli ve köklü tekstil kuruluşlarından olan SASA Polyester A.Ş'yi ziyaret etti.
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ile birlikte işletmeyi gezen Vali Mahmut Demirtaş, yetkililerden bilgi aldı.
Vali Demirtaş, ziyaretiyle ilgili açıklamada bulunarak, zaman zaman kent ve ülke ekonomisine katkı koyan firmalara yönelik ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Adana ekonomisinin gelişip kalkınması yolunda kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile birlikte hareket ettiklerini vurgulayan Vali Demirtaş, "Yatırımcılarımızın daima yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İlimizin gelişip, kalkınması konusunda üstlendiği görev ve yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı ADASO Başkanı Zeki Kıvanç'a teşekkür ediyor, tüm girişimcilerimizi kentimize yatırım yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ise, Vali Mahmut Demirtaş'ın Adana'ya geldiği günden itibaren daima desteklerini gördüklerini belirterek, ziyareti dolayısıyla mutlu olduklarını dile getirdi.
Sasa ziyareti
Vali Mahmut Demirtaş, SASA Polyester A.Ş'yi de ziyaret etti. Demirtaş, ziyarette işletme sahibi Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ile bir süre görüşerek, sohbet etti.
Daha sonra SASA'nın geniş bir yelpazedeki ürünleri inceleyen Vali Demirtaş, fabrika yöneticilerinden bilgiler aldı.
Vali Demirtaş, Adana, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılarından dolayı SASA yetkililerine teşekkür ederek, üretime, ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan tüm kişi, kurum ve kuruluşların yanında olduklarını söyledi.
(ADN-Y)

29.01.2017 11:58:04 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

ÇGC Türk Halk Müziği Korosu'ndan türkü şöleni
YEREL

ÇGC TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU'NDAN TÜRKÜ ŞÖLENİ
Vali Demirtaş, polis uygulama noktasını denetledi
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, POLİS UYGULAMA NOKTASINI DENETLEDİ
Moldova-Türkiye ticari ilişkilerinin geliştirilmesi
YEREL

MOLDOVA-TÜRKİYE TİCARİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Yüreğir'e sosyal belediyecilik ödülü
YEREL

YÜREĞİR'E SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖDÜLÜ
Adana'da elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adana’da iş kazası: 1 ölü
YEREL

ADANA’DA İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ
Adana'da bıçaklı kavga:1 yaralı
YEREL

ADANA'DA BIÇAKLI KAVGA:1 YARALI
CHP Adana Milletvekili Türkmen'in &quot;haberleşme giderleri&quot;
YEREL

CHP ADANA MİLLETVEKİLİ TÜRKMEN'İN "HABERLEŞME GİDERLERİ"
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Adana'da 3 kişinin mezarlıkta öldürülmesi
YEREL

ADANA'DA 3 KİŞİNİN MEZARLIKTA ÖLDÜRÜLMESİ
Adana'da &quot;solüsyonla&quot; dolandırıcılık iddiası
YEREL

ADANA'DA "SOLÜSYONLA" DOLANDIRICILIK İDDİASI
&quot;İran pazarı daha etkin değerlendirilmeli&quot;
YEREL

"İRAN PAZARI DAHA ETKİN DEĞERLENDİRİLMELİ"
Telefoncuya &quot;kebap zırhıyla&quot; saldırdı
YEREL

TELEFONCUYA "KEBAP ZIRHIYLA" SALDIRDI
Kaza yerine gelen polislerin aracına otomobil çarptı
YEREL

KAZA YERİNE GELEN POLİSLERİN ARACINA OTOMOBİL ÇARPTI