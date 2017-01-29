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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Vali Demirtaş, polis uygulama noktasını denetledi

29 Ocak 2017 Pazar, 11:57
Vali Demirtaş, polis uygulama noktasını denetledi
Vali Demirtaş, polis uygulama noktasını denetledi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan ilçesi hipodrom kavşağındaki polis uygulama noktasını ziyaret ederek, denetlemede bulundu.
Kentin giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarını ziyaret eden Vali Demirtaş, kontrollerde yapılan asayiş ve trafik denetimleri hakkında polislerden bilgi aldı.
Vali Demirtaş, kentin huzur ve güvenliği konusunda hiç durmadan gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, her türlü olayların önlenmesinde denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini dile getirdi.
(ADN-Y)

29.01.2017 12:03:02 TSI
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