Alikahya'ya 10 bin lale dikildi
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanına lale dikiliyor.
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Alikahya bölgesine 10 bin adet lale soğanı dikildi. Çeşitli renklerdeki lale dikiminin tamamlandığını söyleyen yetkililer, "Dikilen laleler birkaç ay içinde açmaya başlayacak ve Alikahya adeta rengarenk olacak" dediler. Yetkililer, ayrıca İzmit genelinde 200 binden fazla lale soğanın dikiminin yapılacağı bildirildi.
(İG-GY-Y)
29.01.2017 12:04:20 TSI
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