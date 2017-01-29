YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Alikahya'ya 10 bin lale dikildi

Alikahya'ya 10 bin lale dikildi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanına lale dikiliyor.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Alikahya bölgesine 10 bin adet lale soğanı dikildi. Çeşitli renklerdeki lale dikiminin tamamlandığını söyleyen yetkililer, "Dikilen laleler birkaç ay içinde açmaya başlayacak ve Alikahya adeta rengarenk olacak" dediler. Yetkililer, ayrıca İzmit genelinde 200 binden fazla lale soğanın dikiminin yapılacağı bildirildi.

(İG-GY-Y)



29.01.2017 12:04:20 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER