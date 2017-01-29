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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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MAGİDER'den "Yerli ürün kullanın" çağrısı

29 Ocak 2017 Pazar, 12:02
MAGİDER'den "Yerli ürün kullanın" çağrısı
MAGİDER'den "Yerli ürün kullanın" çağrısı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) Ayberk Aloğlu, yerli üreticiler olarak artan maliyetler karşısında kaliteyi düşürmeyeceklerini belirterek, vatandaşlara da yerli ürünlerin kullanılması yönünde çağrıda bulundu.
MAGİDER, "Benim ülkem, benim ürünüm" projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Son zamanlar dövizin artması ve Fitch tarafından Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesine karşı sosyal medya üzerinden örgütlenmeye hazırlanan MAGİDER, yeri ürünlerin kullanılmasını teşvik edecek. Hazırlanan projeyle ilgili bilgi veren MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu, "Son zamanlarda ekonomimiz üzerinde oynanan oyunların farkındayız. Kirli ellerin döviz ve borsayla istediği gibi oynadığını açıkça görüyoruz. Üretim yapan bizler maliyet konusunda iyice daraldık. Ürünlerimizin kalitesinden ödün vererek maliyet düşürmeyi düşünmüyoruz. Bu yüzden tüm halkımızdan yerli üretilen ürünlere rağbet göstermelerini rica ediyoruz. Yabancıların gücüyle, ürettiğiyle savaşmak yerine biz önümüze fikirlerimizi alıp derhal üretim safhasına geçmeliyiz. Bazen hepimiz 'Ülke olarak ne üretiyoruz ki' diyoruz. Evet belki üretilen ürünlerin yarı mamulleri yerli değil ama yüzde yüz yerli üretim yaptığımız marjinal bir ürün yok ama rekabet gücü olan bir sürüde ürünümüz var. Ülkemizin işçileri ve işçilikleriyle yapılmış ürünlere de destek vermek istihdamı arttıracak ülke içi para akışına ivme kazandıracaktır" dedi.
Sosyal medya üzerinden yerli ürünlerin reklamını yapacaklarını sözlerine ekleyen Aloğlu, "Tüm bunlar göze alınarak ülke genelinde farkındalık yaratmak ve yerli ürünlerin reklamını arttırmak için sosyal medya üzerinden yerli ürünlerin reklamını yapacağız. Yediğimiz içtiğimiz ve kullandığımız ürünlerin fotoğraflandırılıp sosyal medya üzerinden paylaşılması ürünün akılda kalmasını sağlamaktadır. 'Benim ülkem benim ürünüm hep yanındayım' diye paylaşması bu akımı güçlü kılacaktır. Eminim ve sizlerde göreceksiniz ki halk arasında bu dillenecek yerlisi varken niye yabancı sermayeye para kazandırıyorsun şekline evirilecektir. Ama bu sadece MAGİDER ve kollarının arasında olursa kısır kalacak tam anlamına ulaşmayacaktır" diye konuştu.
Devlet yetkililerine seslenen Aloğlu, "Başta devlet yetkilileri olmak üzere; üretim yapan ürettiğini, tüketim yapan da tükettiğini paylaşırsa ülke kazanacaktır" dedi.
(AY-Y)

29.01.2017 12:07:45 TSI
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