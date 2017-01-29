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Unutulan komşuluk ilişkileri yeniden geliştirilecek

- Tecde Mahallesinde başlatılan çalışma ile komşuluk ilişkilerinin eski günlerdeki gibi pekiştirilmesi hedefleniyor



(Fotoğraflı)



Barış Türel

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Tecde Mahallesi'nde yaşayanların komşuluk ilişkilerinin eski günlerdeki gibi yeniden geliştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyinin başlatmış olduğu 'Komşuluk Kültürünü Yeniden Canlandırma Projesi kapsamında, mahalledeki komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışma başlattıklarını kaydetti. Komşuluğun pekiştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten, Mahalle Muhtarı Yiğit, "Biz de, kaybolan komşuluk kültürünün yeniden canlanması ve komşularımızın kaynaşması adına Tecde mahallesi olarak, ilk komşu toplantısını Ermiş Sokak'ta bulunan Furkanlar sitesinde başlattık. İnşallah bundan sonra ay da en az iki defa bütün komşularımız bir araya gelecekler ve kaybolan komşuluk ilişkilerini yeniden canlandıracaklar" dedi.

Türk adet ve geleneklerinde komşuluğun çok önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Yiğit, "Komşular mahallenin acil servisleridir. Başınız dara düştüğünde ilk yardımınıza koşacak olan komşularınızdır. Bacanız tütmediğinde sizi soracak olan ilk kişi komşularınızdır. Komşular dert ortağınızdır. Mahallelerde oluşan komşuluklar bir başkadır. Ama maalesef modernleşmenin dayattığı yeni yaşam tarzı insanları beton bloklardan oluşan yapılara hapsetti ve komşuluk ilişkilerinin bitirdi. Artık aynı binayı, aynı asansörü, aynı kapı girişini kullanan insanlar birbirlerini tanımıyorlar. Üst komşunun alt komşudan,alt komşunun da yan komşudan haberi yok" ifadelerini kullandı.

Yiğit, mahallelerinde yaşayan tüm insanlara da çağrıda bulunarak, "Diğer semtlerde olduğu gibi mahallemizde de komşuluk ilişkilerinin bitme noktasına geldiği bir gerçektir.Komşuluğu yeniden pekiştirmek için site ve mahalle toplantımızı devamlı hale getireceğiz. Komşuluk kültürünü yeniden ayağa kaldırmak için her türlü gayreti göstereceğiz. Sadece bizlerin değil mahallemizde yaşayan tüm insanların aynı duyarlılığını göstermesi gerektiğini inanıyoruz. Bu nedenle tüm mahalle sakinlerimizi, komşularını tanımayı, birbirleri ile iletişim kurmalarını öneriyor, bu komşuluk ilişkilerini sürekli tutarak bizlere destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

(BT-SD-Y)



29.01.2017 12:17:42 TSI

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