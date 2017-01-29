YEREL HABERLER / BİNGÖL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çığ altında kalan vatandaşı köylüler kurtardı

Çığ altında kalan vatandaşı köylüler kurtardı



Sinan Atan

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyünde bir kişinin üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan vatandaşı, köylüler kurtardı.

Olay, Keklikdere köyüne bağlı Şaban mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmetşah Tartik adlı vatandaş, hayvanlarını otlatmak için evden çıktığı sırada dağın eteklerinden düşen çığın altında kaldı. Tartik'in çığ altında kaldığını fark eden köylüler, kurtarmak için seferber oldu. Çığın altından güçlükle çıkartılan ve hipodermi geçirdiği belirtilen Tartik için bu defa İl Özel İdaresi ekipleri ile 112 Acil Sağlık görevlileri seferber oldu. Yaklaşık 3 saatlik bir operasyonun ardından Şaban mezrasına ulaşan ekipler yaptıkları ilk müdahalenin ardından Tartik'i Genç Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Tedavi altına alınan Tartik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(SA-MP-Y)



29.01.2017 12:18:11 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER