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Alaşehir'in içme suyuna gece mesaisi

29 Ocak 2017 Pazar, 12:14
Alaşehir'in içme suyuna gece mesaisi
Alaşehir'in içme suyuna gece mesaisi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesini besleyen içme suyu tesisinde bulunan motopompları yenileyerek vatandaşa daha kesintisiz ve kaliteli içme suyu sağladı.
MASKİ Genel Müdürlüğü, il geneline daha kesintisiz ve kaliteli içme suyu temin etmek amacıyla gece gündüz çalışıyor. Alaşehir ilçe merkezini besleyen Avşar içme suyu tesisindeki motopompların kullanım ömrünü yitirmesi üzerine harekete geçen MASKİ, tesise 4 adet yeni nesil motopomp kazandırdı. Toplam 600 ton su basma kapasitesine sahip olan motopompların montajı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla gece geç saatlerde gerçekleştirildi. MASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı şube müdürleri ve tüm ekibi, MASKİ Alaşehir Sorumlusu Mehmet Kedici ile birlikte çalışma süresince sahada yer aldı. Mevcut hatta bağlantısı yapılan yeni sistem, daha verimli çalışma performansının yanı sıra, enerjiden de büyük ölçüde tasarruf sağlıyor. MASKİ tarafından yenilenen tesisat sayesinde motopomp arızalarından kaynaklanan su kesintilerinin önüne geçilerek, Alaşehirli vatandaşlara daha kesintisiz içme suyu ulaştırılacak.
(AY-Y)

29.01.2017 12:19:21 TSI
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