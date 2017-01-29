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Sırma çayı taşkınlarına karşı önlem alındı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nden geçen Sarma Çayı'nda çalışma başlatarak taşkınların önüne geçiyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki derelerde gerçekleştirdiği işlemlerle vatandaşların uzun yıllardır yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde bulunan derede bin 600 metrelik temizlik çalışmalarına başladı. Yağışlı havalarda taşkınlara neden olan Sarma Çayı, civardaki hanelere ve tarım arazilerine zarar vermemesi için MASKİ tarafından temizleniyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte dere çevresinde evi ve arazisi olan vatandaşlar taşkınlardan dolayı zarar görmeyecek.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün başlattığı çalışmadan memnun olduklarını belirten Çamköy Mahalle Muhtarı Kadir Çelik, "Mahallemiz sınırlarından geçen Sarma Çayı'nda yağışlı havalarda taşkınlar meydana geliyor. Çiftçimiz ve vatandaşlarımız bu taşkınlardan mağdur durumdaydı. Bundan dolayı deremizin temizlenmesi gerekiyordu. MASKİ Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduk. MASKİ ekipleri gelip çalışmayı başlattı. MASKİ Genel Müdürlüğü'ne ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim. Çalışma tamamlandığında deremiz çok güzel olacak" dedi.

(AY-Y)



29.01.2017 12:27:18 TSI

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