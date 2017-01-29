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Hakkari Valiliğine ödül



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMITT) katılan Hakkari Valiliğine "En iyi çıkış yapan stant" ödülü verildi.

21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Fuar ziyaretçileri Hakkari standına yoğun ilgi gösterirken, Hakkari Valiliği ise "En iyi çıkış yapan stant" ödülüne layık görüldü.

Ödülü EMITT Seyahat ve Turizm Fuar yetkililerinden alan İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Hakkari'nin artık terör olayları değil, güzellikleriyle layık olacağı konuma ulaşacağını söyledi. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın ilin tanıtımına yönelik sağladığı destek sayesinde bu başarının elde edildiğini ifade eden Ağacanoğlu, bu ödülün alınmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

(FT-MSA-Y)



29.01.2017 12:44:50 TSI

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