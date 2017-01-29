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ÇGC Türk Halk Müziği Korosu'ndan türkü şöleni

29 Ocak 2017 Pazar, 12:44
ÇGC Türk Halk Müziği Korosu'ndan türkü şöleni
ÇGC Türk Halk Müziği Korosu'ndan türkü şöleni

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Türk Halk Müziği Korosu, gazeteciler onuruna konser verdi. Şef Murat Kozan yönetimindeki ÇGC Türk Halk Müziği Korosu, türküseverler için birbirinden güzel türküleri seslendirdi.
ÇGC Türk Halk Müziği Korosu'nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısiyle verdiği konser, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, konser öncesi yaptığı konuşlada, gazetecilerin yazdıkları haberden dolayı cezaevine konulduğunu ya da haklarında soruşturma açıldığını söyledi.
Şef Murat Kozan yönetimindeki ÇGC Türk Halk Müziği Korosu, iki bölümden oluşan konserde yurdun dört bir yanından türküler söyledi. Birinci bölümde solistler Kadir Saraç, Elif Kan, Musa Alkan, Ayşe Coşar, Mustafa Özmen, Merih Boğa, Remzi Özdeş, Ceyhun İpteş ve Derya Erken, ikinci bölümde ise Ayten Kaya, Semir Yalçın, Adnan Dinç, Melek Kınalı, Fevzi Özyüksel, Barboros Elkan, Ayseri Binöz, Mehmet Koyutürk, Sedat Kalfa, Hatice Kale, Salim Çalışkan ve Kasım Şen türküler okudu.
Salonu dolduran türküseverler, zaman zaman koronun seslendirdiği türkülere eşlik ettiler. Konserin sonunda ise koristler ve salonu dolduran sanatseverler ellerinde bayraklarla "Türkiyem" türküsünü hep birlikte söylediler. Türkü sevdalıları, konserin bitiminde Şef Murat Kozan ve koroyu ayakta alkışladı.
(ADN-Y)

29.01.2017 12:49:52 TSI
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