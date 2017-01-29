29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Turan Lapseki'de taziye ziyaretinde bulundu

29 Ocak 2017 Pazar, 12:48
Turan Lapseki'de taziye ziyaretinde bulundu
Turan Lapseki'de taziye ziyaretinde bulundu

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Lapseki'de taziye ziyaretinde bulundu.
İlçe başkanı Halil Özer, ilgenel meclis üyeleri Tayfun Sevim, Hasan Engin ve partililerle beraber geçtiğimiz günlerde geç yaşta kardeşi Mete Teoman'ı kaybeden Lapseki Esnaf ve sanatkarlar odası başkanı Cengiz Teoman'ı odada makamında ziyaret ederek baş sağlığı diledi. Ardından Geçtiğimiz Cuma günü dedesini kaybeden ilçe yönetim kurulu Okan Sungur'u iş yerinde teşkilatla beraber ziyaret ederek baş sağlıyı dileyip sabır temennisinde bulundu.
(GD)

29.01.2017 12:53:14 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Emlak sektöründe eğitim müjdesi
YEREL

EMLAK SEKTÖRÜNDE EĞİTİM MÜJDESİ
Lapseki'de asayiş uygulaması
YEREL

LAPSEKİ'DE ASAYİŞ UYGULAMASI
Muhtarlara içme suyunun önemi anlatıldı
YEREL

MUHTARLARA İÇME SUYUNUN ÖNEMİ ANLATILDI