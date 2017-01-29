29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Of Belediyesi kar mücadelesinde

29 Ocak 2017 Pazar, 12:52
Of Belediyesi kar mücadelesinde
Of Belediyesi kar mücadelesinde

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Of ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kar temizleme çalışmalarına başlayan Of Belediyesi, 13 iş makinesiyle ulaşıma kapanan yolları açıyor.
Trabzon'un Of ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezinde 15-20 santimetre seviyelerine ulaşırken, yüksek mahallelerde 60 santimetreyi aştı. Kar yağışıyla birlikte harekete geçen Of Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle 13 iş makinesiyle üç ayrı grupta mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Solaklı Vadisi, Baltacı ve İyidere Vadisi ile Balaban Grup güzergahında bulunan mahallelerin ana yollarını ulaşıma açmak için yoğun çalışma sergileyen Fen İşleri ekipleri, bir yandan da hastalara ve mahsur kalan vatandaşlara ulaşmaya çalıştı.
Tüm iş makinesi ve personelle birlikte çalıştıklarını belirten Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "İlçemizi etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte tüm makine parkımızı mahallelerimize yönlendirdik. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması adına ekiplerimizle 7/24 çalışmalarımız sürüyor. Belediyemiz, Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ve Karayolları ekiplerinin de destekleriyle birlikte yüksek kesimdeki önem arz eden konumlarda makinelerimiz çalışıyor. 68 mahallemize hizmet vermek için akşam geç saatlere kadar çalışmalara devam ediyoruz ve sabahın erken saatlerinde çalışmalarımızı yeniden başlatıyoruz. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.
(OK-SÜ-Y)

29.01.2017 12:57:42 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR'dan eski hükümlüler için hibe desteği
YEREL

İŞKUR'DAN ESKİ HÜKÜMLÜLER İÇİN HİBE DESTEĞİ
Trabzonspor, Gaziantepspor maçına hazır
YEREL

TRABZONSPOR, GAZİANTEPSPOR MAÇINA HAZIR
Başkan Usta'dan takıma destek çağrısı
YEREL

BAŞKAN USTA'DAN TAKIMA DESTEK ÇAĞRISI
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
YEREL

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
Trabzon'da karla mücadele
YEREL

TRABZON'DA KARLA MÜCADELE
Vali Yavuz'dan Şenol Güneş Kompleksi'ne inceleme
YEREL

VALİ YAVUZ'DAN ŞENOL GÜNEŞ KOMPLEKSİ'NE İNCELEME
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
YEREL

VOLEYBOL: VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Trabzon'da kar seferberliği
YEREL

TRABZON'DA KAR SEFERBERLİĞİ
Karadeniz'de kış
YEREL

KARADENİZ'DE KIŞ

Trabzonspor, yeni stadında ilk maçına çıkıyor
YEREL

TRABZONSPOR, YENİ STADINDA İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Trabzonspor ile Gaziantepspor 62. randevuda
YEREL

TRABZONSPOR İLE GAZİANTEPSPOR 62. RANDEVUDA
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 2017 yılı Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı.
YEREL

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI.
&quot;Efsane Avni Aker'e Veda&quot; belgeselinin galası yapıldı
YEREL

"EFSANE AVNİ AKER'E VEDA" BELGESELİNİN GALASI YAPILDI