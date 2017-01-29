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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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AK Partili kadınlardan ev ziyaretleri

29 Ocak 2017 Pazar, 12:52
AK Partili kadınlardan ev ziyaretleri
AK Partili kadınlardan ev ziyaretleri

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Evsen ve yönetim kurulu üyeleri, merkez Bağlar ilçesinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.
Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Evsen, halkın acı ve tatlı günlerinde yanlarında olduklarını belirterek, büyük bir heyecan ve istekle Diyarbakır ve Diyarbakırlıların hizmetinde olduklarını kaydetti. AK Partinin 15 yıllık siyasi hayatında hep milletin hizmetinde olduğunu ifade eden Evsen, "Başbakanımızın, 'Milletle irtibatını koparmış bir siyasetin ve böyle bir siyasi anlayışın başarılı olması, hizmet üretebilmesi asla mümkün değildir' sözlerini kendimize örnek alıyoruz. Çalınmadık kapı, halini ve hatırını sormadığımız insan, derdini dinlemediğimiz vatandaş kalmayacak. Kadın kolları olarak, gevşemeden, rehavet içinde olmadan, yılmadan, yorulmadan, bıkıp usanmadan 24 saat halkımız için çalışacağız" dedi.
(İHA-MP-Y)

29.01.2017 12:57:45 TSI
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