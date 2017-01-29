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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Burhaniye'de, destekleme ve yetiştirme kursuna yoğun ilgi

29 Ocak 2017 Pazar, 13:00
Burhaniye'de, destekleme ve yetiştirme kursuna yoğun ilgi
Burhaniye'de, destekleme ve yetiştirme kursuna yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Destekleme ve Yetiştirme Kursları ilgi gördü. Lise mezunu gençler için düzenlenen kursa, 50 kişi katılırken, kursun Haziran ayına kadar devam edeceği açıklandı.
Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği kurslar ilgi görürken, lise mezunu gençler için de Destekleme ve Yetiştirme Kursları atıldı. Matematik, Türk edebiyatı, dil anlatımı, tarih, coğrafya, sosyoloji ve geometri derslerinin verdiği kurslarda 7 öğretmenin görev aldığını anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zehra Demirkıran Kılıç, kursların 9 Haziran'a kadar devam edeceğini söyledi. Kursları ziyaret eden Müdür Kılıç, kursiyerlere başarı diledi.
(FT-EME)

29.01.2017 13:05:39 TSI
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