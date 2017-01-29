29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Burhaniye'de Halit Karaca, Yeni Cami imamı oldu

29 Ocak 2017 Pazar, 13:01
Burhaniye'de Halit Karaca, Yeni Cami imamı oldu
Burhaniye'de Halit Karaca, Yeni Cami imamı oldu

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İsmail Çoban'ın ayrılmasıyla boşalan Yeni Mahalle Cam İmamlığına Halit Karaca atandı. Dursunbey'den gelen Karaca görevine başlarken, kısa sürede cemaatin sevgisini kazandı.
İlçeye yabancı olmadığını anlatan 33 yaşındaki İmam Halit Karaca, görevini en iyi şekilde yapmak için gayret göstereceğini söyledi. Havran'ın kırsal Küçükşapcı mahallesinden olan Halit Karaca, 1997 yılında Burhaniye Kuran Kursunda okuduğunu anlattı İmam Halit Karaca'nın mahalleli tarafından çok sevildiğini anlatan Yeni Mahalle Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Osman Tınmaz'da, cami cemaatinin oldukça kalabalık olduğunu söyledi.
(FT-EME)

29.01.2017 13:06:57 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kamil Saka &quot;Hodri Meydan&quot; dedi
YEREL

KAMİL SAKA "HODRİ MEYDAN" DEDİ
Edremit EMITT'te destinasyonlar dalında &quot;En iyi tanıtım ödülü&quot; aldı
YEREL

EDREMİT EMITT'TE DESTİNASYONLAR DALINDA "EN İYİ TANITIM ÖDÜLÜ" ALDI
Deveci aksesuarları geçim kaynağı oldu
YEREL

DEVECİ AKSESUARLARI GEÇİM KAYNAĞI OLDU
Burhaniye'de, destekleme ve yetiştirme kursuna yoğun ilgi
YEREL

BURHANİYE'DE, DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSUNA YOĞUN İLGİ
Körfezdeki üreticiler zeytinyağında tağşişin önlenmesini istedi
YEREL

KÖRFEZDEKİ ÜRETİCİLER ZEYTİNYAĞINDA TAĞŞİŞİN ÖNLENMESİNİ İSTEDİ
Ayvalık Giritliler Derneği, mübadeleyi 94. yılında farklı etkinliklerle andı
YEREL

AYVALIK GİRİTLİLER DERNEĞİ, MÜBADELEYİ 94. YILINDA FARKLI ETKİNLİKLERLE ANDI
Başkan Gençer &quot;Türkiye Cumhuriyeti sizin sayenizde ilelebet yaşayacak&quot;
YEREL

BAŞKAN GENÇER "TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİZİN SAYENİZDE İLELEBET YAŞAYACAK"
Hayat boyunda BENGİ tanıtıldı
YEREL

HAYAT BOYUNDA BENGİ TANITILDI
Burhaniye EMITT'te büyük ilgi gördü
YEREL

BURHANİYE EMITT'TE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ