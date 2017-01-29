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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Meteorolojiden don uyarısı

29 Ocak 2017 Pazar, 13:03
Meteorolojiden don uyarısı

ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, hava sıcaklıklarında düşüşün devam edeceğini bildirerek, don uyarısında bulundu.
Merkez tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çok bulutlu, Adıyaman'da ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Yer yer kuvvetli rüzgar eseceği beklenirken, sıcaklıkların 2 ile 4 derece daha azalacağı tahmin edilmektedir" denildi.
Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da -10'a, Tunceli ile Bingöl'de ise -15'lere kadar soğuk havanın hissedileceğini de bildiren merkez, hava sıcaklıklarındaki düşüş nedeniyle bölge genelinde don ve buzlanmaya yönelik ilgililerin tedbirli olmasını istedi.
(HİV-MP-Y)

29.01.2017 13:08:40 TSI
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