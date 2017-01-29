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Kar, tarihi Hasankeyf'i beyaza bürüdü



(Fotoğraflı)



Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Batman'ı etkisi altına alan kar, tarihi Hasankeyf ilçesini beyaza bürüyerek, müthiş bir manzara ortaya çıkardı.

Batman ve çevresinde etkili olan kar yağışı yapımı süren Ilısu Barajı altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesini beyaza bürüdü. Tarihi ilçede kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi bulurken, çok sayıda fotoğraf sanatçısı ilçeye geldi. Hasankeyfliler, kış mevsiminde Hasankeyf'in manzarasının bir başka güzel olduğunu belirterek, "İlçemiz beyaz gelinlik giymiş gibi güzel ve süslenmiş oluyor" dedi.

(OA-MP-Y)



29.01.2017 13:12:44 TSI

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