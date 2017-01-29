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Adıyaman'da Siyer Sınavı yapıldı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Siyer Sınavı düzenlendi.

Türkiye geneli 6'sı düzenlenen Siyer Sınavına Adıyaman merkezden 4 bin kişinin katıldığı öğrenildi.

Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından ülke genelinde bu yıl 6.sı düzenlenen sınava Adıyaman'dan 4 bin kişi katıldı. Gerçekleşen sınav hakkında bilgiler veren Adıyaman Vahdet- Der Genel Başkanı Bilal Demir, "Türkiye genelinde bu yarışmayı yapıyoruz. Bu yarışmada dereceye girenleri ödüllendiriyoruz. Geçen sene 28 kişiyi umreye gönderdik. Birçok kişiye hediye verdik. Bu senede 4 kategori de bu yarışmayı yapıyoruz. Bu sene 10'nu oku 10'nu yaşa adı altında temamız ile yola çıktık. Hamd olsun kaybedeni olamayan bir yarış. Herkes kazanıyor. Sonuçta peygamber efendimizin hayatını okuyan herkes kazançlıdır. Biz buna onun için kaybedeni olmayan yarış diyoruz. Katılım güzel. Türkiye'nin 70'e yakın ilinde bu sınavı gerçekleştiriyoruz. Adıyaman'da 10 okulda bu etkinliğimiz gerçekleşti. Allah hepimize okuduklarımızla yaşamayı bize nasip etsin" dedi.

(CK-SD-Y)



29.01.2017 13:15:15 TSI

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