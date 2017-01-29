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Büyükşehir Basketbol takımı Play-Off'u garantiledi

- Malatya Büyükşehir Belediyespor: 81 - Sivas Gençlikspor: 51



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 10. Grup takımlarından Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Sivas Gençlikspor'u 81-51 mağlup etti.

Malatya Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Malatya temsilcisi rakibini zorlanmadan yendi.

Devreyi 38-17 önde tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, son çeyreğe 56-26 önde girdi.Maçın son bölümünde de etkili oyununu sürdüren turuncu yeşilliler, özellikle pota altındaki etkiliğiyle rakibine farkı kapatma şansı tanımadı ve müsabakayı 81-51 kazandı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı aldığı bu sonuçla Play-Off'u garantiledi.

-"Malatya'yı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum"

Müsabaka sonrası İHA'ya konuşan Malatya Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı koçu Erol Akdeniz, Play-Off'u garantiledikleri için oldukça mutlu olduklarını kyadetti.

Sivas karşısında başarılı bir oyun ortaya koyduklarını belirten Akdeniz, "Oyucularımız tebrik ediyorum, gerçekten galibiyeti hak ettiler. Aldığımız bu sonuçla Play-Off'u garantiledik. İnşallah Play-Off grubunda da elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyup, Malatya'yı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" dedi.

(MT-SD-Y)



29.01.2017 13:15:35 TSI

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