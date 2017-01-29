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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Türkiye Erkekler 1.Voleybol Ligi

29 Ocak 2017 Pazar, 13:12
Türkiye Erkekler 1.Voleybol Ligi
Türkiye Erkekler 1.Voleybol Ligi
- Malatya Büyükşehir Belediyespor: 1 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Türkiye Erkekler 1. Voleybol Ligi'nde mücadele edene Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı ligdeki kötü gidişatını sürdürüyor.
Malatya Atatürk Spor Salonu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Malatya temsilcisi rakibine 3-1 yenilerek yenilgi serisini 5'e çıkardı. Aldığı kötü sonuçlardan dolayı ligde zor günler geçiren ve Play off yarışını kaybeden Malatya Büyükşehir Belediyespor, bir kötü sonuca daha imza attı. 5 haftalık mağlubiyet serisi ile ligin alt sıralarına demir atan turuncu yeşilliler son galibiyetini 18 Aralık'ta Melikgazi'yi 3 - 0 yenerek almıştı. Oynadığı son maçta sahasında Hatay temsilcisi Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Malatya ekibi, sahada hiçbir varlık gösteremeyerek 3-1 mağlup oldu. 21- 25, 16 - 25, 26-24, 16-25'lik setlerle rakibine boyun eğen Malatya Büyükşehir Belediyespor, İlk kez yer aldığı ligde bu sezonu orta sıralarda bitirmeyi hedeflemiş, bu hedefle sezon başında kadrosunu ciddi takviyelerle güçlendirmişti.
(MT-SD-Y)

29.01.2017 13:17:34 TSI
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