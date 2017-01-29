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Kilis Belediyesinden doğa hayvanlarına gıda takviyesi

29 Ocak 2017 Pazar, 13:13
Kilis Belediyesinden doğa hayvanlarına gıda takviyesi
Kilis Belediyesinden doğa hayvanlarına gıda takviyesi

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi tarafından doğadaki hayvanlar için tavuk kırıntıları, süt ve ekmek bırakıldı.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, eşi Av. Gülsen Kara, Belediye Başkan Yardımcıları Cuma Özdemir ve Ahmet Polat ve İŞKUR Müdürü Nurettin Köksal, Kilis Off Road ekibi ve Belediye Konaklarında çalışan bayan personellerin katılımlarıyla kış şartlarında açlığa bağlı ölümlerinin önüne geçmek, besin zinciri halkasını korumak, yırtıcı ve insanlara zarar verecek yaban hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzak tutmak, ağır kış şartlarının yaban hayatına olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla Recep Tayyip Erdoğan mesire alanına tavuk kırıntıları, süt ve ekmek bırakıldı. Başkan Kara, "Hizmet anlayışımızın temelinde sevgi var, merhamet var. Doğada yaşayan canlıların kış şartlarında aç kalmamaları için onlara sahip çıkmak, imkanlar ölçüsünde duyarlı davranarak, beslenmelerine yardımcı olmak insani ve vicdani bir sorumluluk. Bu sorumluluk sadece kurumların değil, insan olarak hepimizin sorumluluğudur" dedi.
(MAD-SD-Y)

29.01.2017 13:18:28 TSI
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