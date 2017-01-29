29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mesleğe yeni başlayan mali müşavirler, ruhsatlarını törenle aldı

29 Ocak 2017 Pazar, 13:17
Mesleğe yeni başlayan mali müşavirler, ruhsatlarını törenle aldı
Mesleğe yeni başlayan mali müşavirler, ruhsatlarını törenle aldı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğine yeni başlayan stajyerliği sona eren Mali Müşavirlere törenle ruhsatları Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası toplantı salonunda törenle verildi.
Ruhsat törenine TÜRMOB Genel Sekreteri ve İstanbul SMMMO Onursal Başkanı Dr. Yahya Arıkan'ın yanı sıra TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Nalbantoğlu, Dr. Masum Türker ,Ertuğrul Erdem, Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nabioğlu ve çok sayıda muhasebeci meslek mensubu katıldı.
Programdan önce bir konuşma yapan Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nabioğlu Türkiye genelinde 103 bin meslek mensubu, 21 bin stajyer olduğunu ve 81 meslek odasında faaliyet gösterdiğini ifade etti. Nabioğlu, "En az 4 yıl üniversite okuyup 3 yıl staj yaparak ülkemizde eşine zor rastlanan çok uzun meşakkatli yol alarak gelen ve mali müşavirlik ruhsatını alan sayın meslektaşlarım bu gösterdiğiniz emek ve çabaya saygı göstermemek elde değil. Aldığınız bu yeni ruhsatla yeni bir hayata başlarken büyük bir sorumluluk alıyorsunuz. Zor yeni bir yola giriyorsunuz. Ancak sizler bunların üstesinden gelecek irade ustalık ve çalışkanlıkta bulunuyorsunuz. Camiamız sizlerden çok şeyler bekliyor. Diğer meslek gruplarından farklı olarak mali müşavirler aşırı iş yüküyle ülke ekonomisine katkı sunarken mesleğimizin ihtiyaçları karşısında 27 yıldır elde edilen kazanımlara yeni kazanımlar katacak olan sizlerin mesleki saygınlığı kazandıracak ,yeni iş alanları yaratacak, meslek içi eğitim kurallarını uygulatacak, angaryaları reddedecek , bağımsız denetimi mesleki faaliyetler arasında etkinleştirecek çağdaş bir anlayış içerisinde oda bünyesinde bizimle beraber çalışmanız temennimizdir. Türkiye genelinde 103 bin meslek mensubu, 21 bin stajyer var. Bunlar 81 meslek odasında faaliyet göstermektedirler. Meslek odalarının kısaca kuruluş amacı meslek onuru ve üye haklarını korumaktır. Üyeyi sıkıntıya sokan sorunları baskı grupları oluşturarak aktif ve dinamik bir tempo içerisinde mesleki gelişmelere katkı sağlayacak çaba ve çalışmalar içerisinde çözmemiz gerekmektedir" dedi.
TÜRMOB Genel Sekreteri Dr. Yahya Arıkan ise, "Bu zorlu bir sınavı verirken 105 bini aşan bir meslek mensubu var.Yeni meleğe giren arkadaşlar mesleğin içerisinden gelenlersiniz. Sürekli değişen ve gelişen bir meslek.Bu camia hiçbir kimseden destek alamadan teknik gelişmeyi de izleyen bir meslek. e- faturalar gibi müthiş bir gelişme sağlanıyor. Bu ortamda geleceğimizi planlayan bir yol çizmeye çalışıyoruz. 1990 da ülkenin kayıtlarını biz tutalım diye yola çıktık ve işe başladık. Bu gün finansal tabloları düzenleyen veya defter tutan, onu denetleyen, ama en önemli özelliğimiz de müşterisine fayda ve değer yaratan bir görevimiz var. Her yerde onur ve gururla söylediğim bir söz vardı, bizler çok varlıklı aile çocukları değiliz muhasebeciler olarak. Zaten çok varlıklı aile çocukları olsanız çoğunuz fabrikanın başında olurdunuz. TÜRMOB'un en büyük hedefi hizmet kalitesinin doğru üretildiği, onu kontrol eden toplumda daha saygın daha itibarlı ve daha fayda ve değer yaratan bir meslektaş profilini hayal ediyoruz" diye konuştu
(LO-SD-Y)

29.01.2017 13:22:10 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

SANKO Onursal Başkanı Konukoğlu Gaptarım fuarı'nda
YEREL

SANKO ONURSAL BAŞKANI KONUKOĞLU GAPTARIM FUARI'NDA
Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
YEREL

GAZİANTEP'TE KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ: 1 ÖLÜ
Yeminli Mali Müşavirler Odası'ndan iş verenlere torba yasası uyarısı
YEREL

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI'NDAN İŞ VERENLERE TORBA YASASI UYARISI
Yavuzeli ilçesinde asayiş uygulaması
YEREL

YAVUZELİ İLÇESİNDE ASAYİŞ UYGULAMASI
Merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
YEREL

MERDİVENDEN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Milletvekili Koçer GAPTARIM ve GAPFOOD Fuarı'nda
YEREL

MİLLETVEKİLİ KOÇER GAPTARIM VE GAPFOOD FUARI'NDA
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Basketbolda maçın ardından
YEREL

BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
YEREL

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
Alzaymır hastası yaşlı adama Bakan Kaya sahip çıktı
YEREL

ALZAYMIR HASTASI YAŞLI ADAMA BAKAN KAYA SAHİP ÇIKTI
GTO Emitt FuarınıGaziantep lezzetleri ile buluşturdu
YEREL

GTO EMİTT FUARINIGAZİANTEP LEZZETLERİ İLE BULUŞTURDU
Alzaymır hastası yaşlı adam korumaya alındı
YEREL

ALZAYMIR HASTASI YAŞLI ADAM KORUMAYA ALINDI
Büyükşehir EMİTT fuarına katıldı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR EMİTT FUARINA KATILDI
Koyun otlatırken yamaçtan düşen çoban öldü
YEREL

KOYUN OTLATIRKEN YAMAÇTAN DÜŞEN ÇOBAN ÖLDÜ
Genç kızın burun ameliyatı sonrası hayatını kaybetmesi
YEREL

GENÇ KIZIN BURUN AMELİYATI SONRASI HAYATINI KAYBETMESİ
Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
YEREL

GAZİANTEP'TE KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ: 2 ÖLÜ
Sosyal medyadan terör propagandası iddiası
YEREL

SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASI İDDİASI
Büyükşehir köylerin şehir hayatını kolaylaştırdı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KÖYLERİN ŞEHİR HAYATINI KOLAYLAŞTIRDI
Altunkaya Group GAPTARIM ve GAPFOOD fuarında
YEREL

ALTUNKAYA GROUP GAPTARIM VE GAPFOOD FUARINDA
Gaziantepspor, Trabzon deplasmanında
YEREL

GAZİANTEPSPOR, TRABZON DEPLASMANINDA