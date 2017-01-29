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Eski Adana Orduevi'nin yıkımına başlandı

29 Ocak 2017 Pazar, 13:17
Eski Adana Orduevi'nin yıkımına başlandı
Eski Adana Orduevi'nin yıkımına başlandı
- Adana Büyükşehir Belediyesi, yıkımın ardından D-400 karayolu ve kaldırım genişletme çalışması yapacak

(Fotoğraflı)

Fatih Keçe
ADANA (İHA) - Adana'da, Müze Kavşağı'nda D-400 karayolu ve kaldırım genişletme çalışması kapsamında eski orduevinin yıkımına başlandı.
Seyhan ilçesi, Tepebağ Mahallesi Müze Kavşağı'nda bulunan eski orduevinde karargah, yemekhane ve yatakhane olarak kullanılan bina yıkımına başlandı.
Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde iş makineleriyle önce istinat duvarını daha sonrada orduevini yıkmaya başladı. Yıkım çalışmaları devam ederken, Fuzuli Caddesi'nin İnönü Caddesi'ne çıkan kısmı tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı.
Yakımın tamamlanmasının ardından üzeri kapatılan D-400 Karayolu Turhan Cemal Beriker Bulvarı Altgeçidi'nin (Karnıyarık) doğusunda 50 santimlik yaya kaldırımının genişliği 3 metreye çıkartılacak ve bir şerit yeni yol açılacak.
Ayrıca 6. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı yetkilileriyle varılan mutabakat sonucu Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, karargah, yemekhane ve yatakhane olarak kullanılan binanın kamulaştırması karşılığında 6. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yeni er dinlenme salonu yapımını ve Askeri Hastane içindeki er koğuşunun onarımını üstlendiği bildirildi.
Eski orduevinin bahçesindeki tarihi Miralay Köşkü ise yıkılmayacak.
(FKE-Y)

29.01.2017 13:22:35 TSI
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