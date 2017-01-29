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Moldova Büyükelçisi Bolboceanu'dan Başkan Sözlü'ye ziyaret

29 Ocak 2017 Pazar, 13:23
Moldova Büyükelçisi Bolboceanu'dan Başkan Sözlü'ye ziyaret
Moldova Büyükelçisi Bolboceanu'dan Başkan Sözlü'ye ziyaret
- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye ve Moldova'nın birbirine yaklaşması için ticaret ve iş birliğinin şart olduğunu vurguladı.

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü makamında ziyaret etti
Moldova ile Türkiye arasında eski yıllara göre başta turizm olmak üzere birçok alanda yükselişler olduğunu ifade eden Büyükelçi Bolboceanu, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtirken bu bağlamda kendilerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti "Moldova Büyükelçisi'ni Adana'da ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Ülkesine inanmış, heyecanlı bir diplomat var karşımızda. Bu Moldova için büyük kazanç, böyle heyecanlı bir diplomatın Türkiye'de olması iki ülke arasında bizim için de büyük kazanç" sözleriyle dile getiren Başkan Sözlü, iki ülke arasındaki ilişkilerin katlanarak büyüyeceğine inandığını belirtti.
"Ticaret ve iş birliği şart"
Türkiye'nin tarımsal alanda çok kabiliyetli bir ülke olduğunu vurgulayan Başkan Sözlü, "İş birliği yaparak hem iş birliğimizi kuvvetlendirmek hem de Moldova'ya katkı sunmak isteriz. Sizlerin aracılığıyla Adana'dan tarımsal alanda toprak işleme, tarım aletlerini oraya ulaştırmak noktasında yardımcı olmak isteriz" diye konuştu.
Adanalı çiftçilerin toprağı çok iyi işlediğini ifade eden Başkan Sözlü, "Adanalı çiftçilerimiz toprağı işlerken bir annenin bebeğine gösterdiği özeni gösterirler ama tarım alet ve ekipmanlarında da Dünya standartlarında üretim yaparlar. Bu şekilde Adana'dan direkt Moldova'ya yatırımcılar gönderebiliriz. Buradan tarımsal tecrübemizi aktarabiliriz" diye konuştu.
Ziyaretin sonunda Moldova Büyükelçisi Bolboceanu, Başkan Sözlü'ye Moldova'yı temsil eden üzerinde kuş figürü bulunan küçük bir heykel hediye ederken Başkan Sözlü de Bolboceanu'ya, "Bu da bize yol gösteren, Türkleri girdiği dar boğazdan çıkaran mit" diyerek Bozkurt ve el dokuma kilim hediye etti.
(ADN-Y)

29.01.2017 13:29:14 TSI
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