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Yıldırım Belediyespor şampiyonluğa kilitlendi

29 Ocak 2017 Pazar, 13:26
Yıldırım Belediyespor şampiyonluğa kilitlendi
Yıldırım Belediyespor şampiyonluğa kilitlendi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyespor U-17 futbol takımı, deplasmanda karşılaştığı Gemlik Belediyespor'u 3-0 gibi net bir sonuçla mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Elit Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Yıldırım Belediyespor U-17 futbol takımı, 16'ncı hafta karşılaşmasında konuk olduğu Gemlik Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu bir kez daha gösterdi. Şampiyonluk yürüyüşünde Yıldırım Belediyespor'a 3 puan kazandıran goller, Furkan (2) ve Bilal'in ayağından geldi. Bu sonuçla birlikte 14 karşılaşma sonunda puanını 37'ye yükselten Yıldırım Belediyespor grupta liderliğini sürdürdü. Lacivert turkuazlılar, 17'nci hafta mücadelesinde Arabayatağı sahasında konuk edeceği Cihanspor'u mağlup ettiği takdirde ligin bitimine 1 maç kala şampiyonluğunu ilan edecek.
(SO-Y)

29.01.2017 13:32:22 TSI
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