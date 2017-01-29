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Sorgunlu izciler Sivas'ta kış kampına girdi

29 Ocak 2017 Pazar, 13:41
Sorgunlu izciler Sivas'ta kış kampına girdi
Sorgunlu izciler Sivas'ta kış kampına girdi

(Fotoğraflı)

Rukiye Yılmaz
YOZGAT (İHA) - Sorgun Zinde Gençlik ve Spor Kulübü Sivas'ta kış kampına girdi
.
Sorgun Zinde Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Turan Dinçer, 18 izci ve üç lider ile kış kampına başladıklarını belirterek "Kamp içeriğinde izci eğitimleri, değerler eğitimi, izci oyunları, Osmanlı okçuluğu, Yıldız Dağı Kayak Merkezinde kayak keyfi, teleferik keyfi, Paşabahçe mesire alanında Osmanlı okçuluğu, kar üstünde mangal keyfi ve Sivas'ın tarihi mekanlar gezisi ile kampımız tamamlanacak" dedi.
(RY-BMG-AÖ-Y)

29.01.2017 13:46:08 TSI
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