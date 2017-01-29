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Edremit EMITT'te destinasyonlar dalında "En iyi tanıtım ödülü" aldı



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Edremit, dünyanın en büyük turizm fuarlarından birisi olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı´nda (EMITT) "Destinasyonlar Dalında En Etkin Tanıtım" ödülünün sahibi oldu.

İstanbul Büyükçekmece TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi´nde yapılan dünyanın beşinci büyük turizm fuarlarından olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) sona ererken Edremit standı yine ödülle döndü.

Fuar boyunca tanıtım faaliyetleri, soğuk heykeller, stand dizaynı ve doğal güzellikler ile dolu görsellerle ilgi odağı olan Edremit standı EMITT 2017'nin "Destinasyonlar Dalında En Etkin Tanıtım"" ödülüne layık görüldü. TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi´nde düzenlenen ödül töreninde Edremit Belediyesi adına ödülü Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eyüp Satıl, EMITT yönetiminden teslim aldı. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eyüp Satıl, EMITT turizm fuarında emeği geçen personeline ve ödüle layık görenlere teşekkür etti.

İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılan ve 70'in üzerinde ülkeden 4 bin 500 katılımcının yer aldığı EMITT'te Edremit standı ilgi gördü. Fuar boyunca tanıtım faaliyetleri, soğuk heykeller, halk oyunları ekibi, stand dizaynı ve doğal güzellikler ile dolu görsellerle iziyaretçilerin ve medyanın ilgi odağı olan Edremit EMITT 2017 yılının "Destinasyonlar Dalında En Etkin Tanıtım" ödülünün sahibi oldu. Edremit Belediyesi adına ödülü Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eyüp Satıl, EMITT yönetiminden teslim aldı.

(EME)



29.01.2017 13:47:54 TSI

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