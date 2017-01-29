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Bakan Avcı, Akçakoca standını gezdi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, EMİTT fuarında Akçakoca Belediyesi'nin standına konuk oldu.

EMİTT fuarında stant açan Akçakoca Belediyesi Kültür Bakanı Nabi Avcı'yı ağırladı. Standı gezen Bakan Avcı'yı Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici bilgilendirdi. Ziyarette Bakan Avcı'ya Düzce iline özgü hediyeler verildi. Konuralp bey ve Akçakoca Bey'in simgeleri yanında hatıra fotoğrafı çekilen Bakan Avcı, "İnşallah turizm ve diğer alanlarda da bu tür karanlık veya kötümser tahminlerin tutmadığını, milletin ve Türkiye'nin şaşırtmaya devam edeceğini hep birlikte görürüz" dedi.

(TT-GY-Y)



29.01.2017 13:50:55 TSI

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