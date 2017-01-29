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Dağcılar eksi 40 derecede Süphan Dağı'na tırmanacak

29 Ocak 2017 Pazar, 13:56
Dağcılar eksi 40 derecede Süphan Dağı'na tırmanacak
Dağcılar eksi 40 derecede Süphan Dağı'na tırmanacak

(Fotoğraflı)

Özcan Beşkardeş
BİTLİS (İHA) - Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 18'i bayan 101 dağcı, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden Süphan Dağı'na tırmanış yapacak. Tırmanışa bir haftalık yeni evli çift de katılacak.
11-12 Şubat 2017 tarihlerinde Erzincan'da bulunan 2970 metre yüksekliğindeki Ergan Dağı'nda yapılacak olan Dünya Dağ Kayağı Şampiyonasına katılacak olan Türkiye dağ kayağı milli sporcuları, eğitim amacıyla Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan 4058 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirecek.
Tırmanışa katılacak olan dağcı grubu, Süphan Doğa Sporları Derneği (SUPHANDOSD) Kulübü önünden Süphan Dağı'nın 2700 metresinde bulunan At Yaylası bölgesine hareket etti. Tırmanış öncesi açıklamalarda bulunan Süphan Doğa Sporları Derneği (SUPHANDOSD) Kulübü Başkanı Adem Gül, Süphan Dağı'na önemli bir tırmanış yapacaklarını ifade ederek, "Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2017 faaliyet programında yer alan Süphan dağı kış tırmanışı faaliyetimiz başladı. Bugünkü programımız buradan Aydınlar beldesi Kışkıllı köyüne hareket edip oradan da Süphan Dağı'nın 2700 metresinde bulunan At Yaylası'nda kamp kuracağız. Bu gece zirve yapmayı planlıyoruz. Şartlar çok ağır, katılımcı sayısı geçmiş dönemlere göre çok fazla, ama bu zorluklara rağmen inşallah zirve yapacağız. Burada bulunan sporcuların hepsi eğitimli ve kış tırmanışlarına katılmış sporculardır. Her şey yolunda giderse, 4058 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'nın zirvesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bizlerden bu konuda hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen belediye başkanımıza, valimize, mülki amirlerimize ve katkısı olan herkese ayrı ayrı federasyonum ve sporcular adına teşekkür ediyorum" dedi.
Antalya'da bir hafta önce düğün yaparak evlenen Deniz ve Selda Yulcu çifti de, balayını kutlamak için Süphan Dağı'na zirve yapacak. Çiftlerden Deniz Yulcu, çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Bir hafta önce evlendik ve balayını Süphan Dağı'nda kutlayacağız. Umarım sağlıklı ve güzel bir tırmanış olur. Seviyorum bu güzel hatunu" dedi.
(MSA-Y)

29.01.2017 14:02:00 TSI
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