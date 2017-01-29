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Kamil Saka "Hodri Meydan" dedi



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Edremit Belediye Başkanı Kamil saka bazın yayın organlarında ve sosyal medyada hakkındaki eleştirilere ve ithamlara halka açık basın toplantısında cevap verdi.

Edremit Belediyesi Şükrü Tunar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen halka açık basın toplantısında Başkan Saka çeşitli medya kuruluşlarında ve sosyal medyada hakkındaki eleştiri ve ithamlara bir bir cevap verdi. Yaptıkları çalışmaları daha güzel ve yaşanabilir bir Edremit için olduğunu ifade eden Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini ifade etti. Daha sonra Kamil Saka basın mensuplarının sorularını cevapladı.

(EME)



29.01.2017 14:07:11 TSI

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