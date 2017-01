YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Köy okulunun fedakar öğretmeni

Köy okulunun fedakar öğretmeni

- Sosyal medyada başlattığı kampanyalarla hem okulun hem de öğrencilerin ihtiyaçlarını giderdi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Boyacı Köyü İlkokulunda müdür yetkili sınıf öğretmenliği yapan Erdal Güzel'in sosyal medyada başlattığı kampanyalar sayesinde çok sayıda hayırsever, köydeki çocuklar ve okul için bot, mont, atkı, bere, kıyafet, spor ayakkabı, eşofman, kırtasiye, yazıcı, ısıtıcı, masa örtüsü, perde ve hikaye kitabı yardımında bulundu.

Bismil ilçesine bağlı Boyacı Köyü İlkokulu'nda müdür yetkili sınıf öğretmenliği yapan Erdal Güzel, iki yıldır sosyal medya üzerinden çeşitli kampanyalar başlatarak, hem köy okulunun hem de çocukların ihtiyaçlarını gideriyor. Güzel'in başlattığı kampanyalar sayesinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki çok sayıda hayırsever tarafından hem köyde yaşayan çocuklar hem de okul için bot, mont, atkı, bere, kıyafet, spor ayakkabı, eşofman, kırtasiye, yazıcı, ısıtıcı, masa örtüsü, perde ve hikaye kitabı gönderildi.

Köye ilk geldiğinde, "Çocukların hayatına el atmam lazım" diye düşündüğünü anlatan Güzel, ilk olarak okulun fiziki durumunu düzeltmekle işe başladığını söyledi. Batman Üniversitesi Toplum Gönülleri gençleriyle dönem başında okulun dış ve iç cephesini boyayarak, duvarlara çizgi kahraman resimlerini çizdirdiklerini anlatan Güzel, "Velilerin maddi durumu iyi olmadığından sosyal medya aracılığıyla yardımseverlere ulaşmaya çalıştım. Haberi gören ülkemizin dört bir yanındaki duyarlı vatandaşlarımız, köy çocuklarına yardım için seferber oldu. Sosyal medya aracılığıyla ve telefonla benimle iletişime geçen çok sayıda hayırsever vatandaş, bize yardım gönderdi" dedi.

Mesleğinin özveri gerektirdiğini belirten Güzel, bu anlamda iyilik kavramını doldurmak için gayret ettiğini aktardı. Güzel, "Burada sadece öğretmen değil müdür, hizmetli, boyacı, ağabey ve baba olabiliyoruz. Bazen insanlar bunu yadırgayabiliyorlar. 'Niye bu kadar çalışıyorsun? İşini yap yeter.' diyebiliyorlar. Ama biz burada geleceğimizi inşa edecek çocuklarımız için çalışıyoruz. Çocukların yüzünde gördüğümüz bir gülümseme, onlarda gördüğümüz bir ilerleme yetiyor bize" diye konuştu.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Güzel, şunları söyledi:

"Biz okulu bu şekilde bulmadık, gördüğünüz her yerde, her sırada, her kalemde, her defterde emeğimiz var. Çocukların üstündeki kıyafetler, kullandıkları defter ve kalemler hepsi yardımlar sonucu elde edildi. Eğlendirerek öğretiyoruz. Sınıfa projeksiyon cihazı koyduk, bilgisayarla çocukların meraklarını gidermeye çalışıyoruz. Velileri ziyaret ederek bu anlamda onları da bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Okulumuzu düzenledik, temel ihtiyaçlarımızı karşıladık, bundan sonra da eğitim ve öğretim seviyemizi arttırmayı hedefliyoruz. Çocukları daha iyi şekilde yetiştirmeyi amaçlıyoruz."

(İHA-MP-Y)



29.01.2017 14:22:00 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER