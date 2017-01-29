29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Küçük: "Kardeşliği herkese göstermeniz çok önemli"

29 Ocak 2017 Pazar, 14:18
Vali Küçük: "Kardeşliği herkese göstermeniz çok önemli"
Vali Küçük: "Kardeşliği herkese göstermeniz çok önemli"

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonunda (BEDFE) gerçekleştirilen programda, "Dadaşın kelime anlamındaki kardeşliği, yiğitliği herkese göstermeniz çok önemli" dedi.
Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu (BEDFE) tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Küçük, "Yeryüzünde hiç kimse doğduğu ve ait olduğu toprakları zorunda kalmadıkça terk etmez. İş için aş için gurbete çıkar ve birçok insan da ilk süreçte ne yapacağını bilmeden damdan düşmüşe döner. Sizleri bir federasyonun çatısı altında bir arada görmek beni son derece memnun etti. Burada ayrışmadan sorunlarınızı bir arada konuşarak halletmeniz ve dadaşın kelime anlamındaki kardeşliği, yiğitliği herkese göstermeniz çok önemli. Kültürümüze elbette sahip çıkacağız. Fakat aynı zamanda yaşadığımız ve doyduğumuz şehir olan Bursa'nın da üretimine katkı koyacağız, sahip çıkacağız" dedi.
BEDFE Başkanı Ömer Ömeroğulları, Vali İzzettin Küçük'e verdiği destekler dolayısıyla teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim etti.
(SD-Y)

29.01.2017 14:24:09 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Nilüfer Caz Tatili Avishai Cohen Trio konseriyle başladı
YEREL

NİLÜFER CAZ TATİLİ AVİSHAİ COHEN TRİO KONSERİYLE BAŞLADI
Yıldırım Belediyespor şampiyonluğa kilitlendi
YEREL

YILDIRIM BELEDİYESPOR ŞAMPİYONLUĞA KİLİTLENDİ
Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

BURSA'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Türkiye genelinde &quot;Huzur operasyonu&quot;
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDE "HUZUR OPERASYONU"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
Maliye Bakanı Ağbal:
YEREL

MALİYE BAKANI AĞBAL:

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu
YEREL

ULUDAĞ'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

Bursa'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı
YEREL

BURSA'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 4 YARALI
Bursa'nın lezzetleri Yıldırım'da yarıştı
YEREL

BURSA'NIN LEZZETLERİ YILDIRIM'DA YARIŞTI
BTSO 43. Ortak Akıl ve İstişare Toplantısı
YEREL

BTSO 43. ORTAK AKIL VE İSTİŞARE TOPLANTISI
BTSO 43. Ortak Akıl ve İstişare Toplantısı
YEREL

BTSO 43. ORTAK AKIL VE İSTİŞARE TOPLANTISI
Karda yaban hayvanlarını beslediler
YEREL

KARDA YABAN HAYVANLARINI BESLEDİLER
&quot;Uludağ Kış Şenliği&quot; başladı
YEREL

"ULUDAĞ KIŞ ŞENLİĞİ" BAŞLADI
UÜ 12 ülkede YÖS sınavı yapacak
YEREL

UÜ 12 ÜLKEDE YÖS SINAVI YAPACAK
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş:
YEREL

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI GENEL BAŞKANI ECERTAŞ:
CLK Uludağ Elektrik'ten Kızılay'a tam destek
YEREL

CLK ULUDAĞ ELEKTRİK'TEN KIZILAY'A TAM DESTEK
Toplu taşıma araçlarında sivil kıyafetli trafik polisi dönemi
YEREL

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA SİVİL KIYAFETLİ TRAFİK POLİSİ DÖNEMİ
Bursa'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
YEREL

BURSA'DA OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 2 YARALI
Bursa'da asayiş uygulaması
YEREL

BURSA'DA ASAYİŞ UYGULAMASI
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş:
YEREL

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI GENEL BAŞKANI ECERTAŞ: