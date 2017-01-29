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KOMEK ve ASEM'de kayıtlar 1 Şubat'ta başlıyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Eğitim ve Sanat Merkezlerinde (ASEM) yeni dönem kayıtları 1-12 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, meslek edindirme alanında Türkiye'ye model olan KOMEK'in bugüne kadar eğitim verdiği 400 binden fazla kursiyerle Konya'nın en büyük ailesi olduğunu söyledi. Yeni Büyükşehir Yasası ile ilçelerde de yaygınlaşan ve her geçen gün büyüyen KOMEK'in yeni dönem eğitimlerinin 18'i ilçelerde olmak üzere şehir genelinde 55 merkezde yapılacağını kaydeden Başkan Akyürek, açılan branşların halkın ihtiyaç ve önerileri doğrultusunda belirlendiğini, KOMEK'ler ve onun bünyesinde açılan ASEM'lerin Konya'nın eğitim ve istihdamına katkı sağladığını ifade etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı yaygın eğitim kurumları ile işbirliğinin güçlendiğini, bu dönem itibariyle kursların ortak açılacağını belirten Başkan Akyürek, herkesi KOMEK'e kayıt yaptırmaya davet etti.



İlk kez güneş panelleri kurulum kursu açılıyor

Bilişim teknolojilerinden yabancı dillere, sanayiye yönelik kurslardan geleneksel sanatlara kadar onlarca alanda eğitim veren KOMEK'lerde bu dönem ilk kez Güneş Panelleri ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulum Bakım ve Onarım, Arapça ve İngilizce B1, Çince A2, Android ile Mobil Programlama gibi kurslar ile İŞKUR, KOSGEB işbirliği ve AB fonları ile açılacak kurslara da kayıt alınacak. Kayıtlar merkez ve ilçelerde 1-12 Şubat tarihleri arasında www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden alınacak.

(İB-SÜ-Y)



29.01.2017 14:25:47 TSI

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