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Alaşehir'de 40 yıllık başkan yeniden seçildi

29 Ocak 2017 Pazar, 14:28
Alaşehir'de 40 yıllık başkan yeniden seçildi
Alaşehir'de 40 yıllık başkan yeniden seçildi

(Fotoğraflı)

Nurettin Doğan
MANİSA (İHA) - S.S Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olağan genel kurulunda, 40 yıldır kooperatif başkanlığını yürüten Halil Gündüz Karaoğlan, tek listeyle gidilen kongrede yeniden başkanlığa seçildi.
Yıldırım Düğün Salonu'nda yapılan kongreye bin 113 kayıtlı üyeden 753 üye katıldı. Seçimli kongrede tek aday olduğu için açık oylama yapıldı. Oylamada kooperatifin 40 yıldan bu yana başkanlığını yürüten Halil Gündüz Karaoğlan oy birliği ile 4 yıllığına tekrar başkan seçildi. Kongrede kura çekilişi ile 40 üyeye Antalya'da seminerlere katılma hakkı verildi. Kongrede divan başkanlığını Manisa Bölge Birlik Başkan Vekili Halil Aşık, katip üyeliklerini Manisa EKK Bakan Vekili Sait Başbelen, Kula EKK Başkanı Ali Yiğen yaptı. Kongrede konuşan Başkan Halil Gündüz Karaoğlan, "Yönetim kurulumuz 2016 yılında 52 adet toplantı yapmış, ortaklarımızdan gelen kredi talepleri doğrultusunda 506 ortağımıza 36 milyon TL kredi verildi. Kredilerinizi ihtiyacınız kadar alınız. Kefaletlerinize ve kefil olacağınız üyelere ne kadar paraya imza ettiğinize dikkat ediniz. Attığınız imzanın takipçisi olunuz. Kullandığınız kredilerinizi gününde ve vadesi geçmeden yapacağınız ödemelerin önemi büyük olup, hem kendinizi, hem kefillerinizi ve kooperatifimizi zor durumda bırakmamak için ödemelerinizi lütfen zamanında yani vadesi geldiğinde mutlaka yapınız. Aksi takdirde takip nedeniyle icra-i işlem kaçınılmazdır. Burada önemli bir hususu dikkatinizi çekmek istiyoruz. Hepinizin bildiği gibi kooperatifimiz kefaletiyle kullanmış olduğunuz krediler genelde 5 yıl vadelerde ve 6'şar aylık taksit ödemeleriyle gerçekleşmektedir. Bizler 6 'şar aylık ödeme uzun süre olduğu için ortaklarımıza 2-3 gün önceden haberdar ediyoruz. Fakat ortak son gün ödemesi gelmiş olmasına rağmen borcunu ödemiyor. Doğal olarak senet protesto oluyor veya ihbarname çekiliyor. Bizlerde mevzuat gereği dosyayı muaccel hale getirip avukata vererek icra takip işlemi başlatıyoruz. Onun için aldığınız veya imza attığınız kredi ödemelerine dikkat ediniz. Atmış olduğunuz imzanın mutlaka takipçisi olunuz. Kongremiz hepimize hayırlı olsun" dedi. Öte yandan kongreye katılan tüm üyelere özel dokunmuş banyo havlu takımı hediye edildi.
(ND-ÖND-Y)

29.01.2017 14:31:21 TSI
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