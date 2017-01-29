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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde liyakata göre iş

29 Ocak 2017 Pazar, 14:29
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde liyakata göre iş
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde liyakata göre iş

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, personellerin çeşitli kriterlere göre değerlendirilmesini ve görevlendirilmesini sağlayacak olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Çalışan Bilgi Bankası'nı kurarak faaliyete geçirdi.
Her personele yetkinliğine göre görev
Mersinlilerin daha kaliteli hizmet alması amacı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan 'Çalışan Bilgi Bankası' projesi faaliyete geçirildi.
Büyükşehir Belediyesi, kalite çalışmaları kapsamında iyileştirilme çalışması olarak kuruduğu Çalışan Bilgi Bankası aracılığı personellerinin çeşitli kriterlere göre değerlendirilerek yetkinliklere göre görevlendirilmesini sağladı. Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan Çalışan Bilgi Bankası formunu dolduran personellere hobileri, eğitim durumu, ilgi alanları ve engel durumu gibi konularda sorular soruldu. Doldurulan formların tamamlanmasının ardından her personel verdiği bilgiler doğrultusunda yetkin olduğu alanda değerlendirildi.
Afetlerde görev alacak
Hem personelin yeterlilik durumunu değerlendiren hem de kaliteli hizmeti vatandaşa sunmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu bilgi bankasında, sivil savunma ve ilk yardım eğitimi aldığını belirten personellerin olası bir afet durumunda aldıkları eğitimler doğrultusunda görevlendirileceği belirtilirken, müzik meraklılarının da yapılacak sanatsal faaliyetlere davet edildiği bildirildi.
Öte yandan çalışanların eğitim seviyelerinin de yer aldığı bilgi bankası aracılığı ile çıkan sonuçlar doğrultusunda personellerin eğitim eksiklikleri belirlendi. Belirlenen eksiklikler doğrultusunda ihtiyaç duyulan eğitimler verilerek personelin daha etkin olması sağlanacak.
(HSK-Y)

29.01.2017 14:34:49 TSI
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