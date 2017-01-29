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Vali Çakacak, Şehit Yüzbaşı Çiga'nın mevlitine katıldı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, 27 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiga'nın şehadetinin 1. yıl dönümü nedeniyle okutulan mevlite katıldı.

Şehidin Viranşehir Mahallesi'ndeki evinde okutulan mevlite, Vali Çakacak'ın yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, Mezitli Kaymakamı Emin Sait Karahaliloğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Fatih Erhan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehidin ailesi, eşi, yakınları ile diğer şehit ve gazi aileleri katıldı.

Şehidin annesi Ayla Çiga tarafından düzenlenen mevlitte, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile Mevlit-i Şerif'in okunmasının ardından Şehit Çiga'ya ve vatan toprağına emanet edilmiş tüm şehitlere dualar edildi.

(KYM-Y)



29.01.2017 14:38:45 TSI

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