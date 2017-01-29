YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van Büyükşehir Belediyesinden mahsur kalanlara sıcak yemek

Van Büyükşehir Belediyesinden mahsur kalanlara sıcak yemek



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle Van-Doğubayazıt karayolu üzerindeki Tendürek Dağı geçişinde mahsur kalanlara sıcak yemek dağıttı.

Konu hakkında bilgi veren Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, ağır kış şartları nedeniyle yolların zaman zaman ulaşıma kapandığını söyledi. Yaşar, "Dün gece Van-Doğubayazıt karayolu Tendürek Dağı geçişinin kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığını ve 60 civarında araç sürücüsünün mahsur kaldığını öğrendik. Hemen ekiplerimizi görevlendirerek, mahsur kalan vatandaşlarımıza sıcak yemek gönderdik. Hem insani hem de kurumsal bir görevi yerine getirmeye çalıştık. Sorun çözülünceye kadar yolda kalan insanlarımızın ihtiyaçlarını Van halkı adına gidermek için destek olmayı sürdüreceğiz. Mahsur kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Mahsur kalan sürücüler ise, kendilerine sıcak yemek ulaştıran Van Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine ve ekiplerine teşekkür ettiler.

(MSA-Y)



29.01.2017 14:40:26 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER