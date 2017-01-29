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'VR Mersin'e En İyi Teknolojik Stant Ödülü



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Mersin'in tarihi ve doğal güzelliklerinin sanal tur yöntemi ile 360 derece tanıtımının yapıldığı ve dünya çapında 2 büyük ödüle layık görülen VR Mersin Projesi, 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT 2017) 'Destinasyonlar' dalında 'En İyi Teknolojik Stant Ödülü verildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin genelinde 272 noktanın havadan, karadan ve gece-gündüz görüntülerinin yer aldığı, 360 derece sanal tur yöntemi ile adeta bir açık hava müzesi niteliğindeki uygulaması ile EMITT 2017 Fuarı'nda ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği 'VR Mersin', Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne EMITT 2017'de 'Destinasyonlar' dalında 'En İyi Teknolojik Stant Ödülü'nü kazandırdı.

Mersin'in internet ortamında sanal tur yöntemi ile tanıtımının yapıldığı VR Mersin projesi kapsamında hazırlanan Mersin Tanıtım Filmi, 2016 yılı Eylül ayında dünya çapında en iyi "TravelByDrone.com videosu" seçilmişti. Projenin resmi web sitesi olan 'vr.mersin.bel.tr' de IAVA tarafından her yıl ABD'de düzenlenen dünyanın en prestijli uluslararası ödüllerinden biri olarak gösterilen W3 Awards 2016'da, 'Mobil Sayfa ve Aplikasyon Seyahat Dalı' ve 'Online Videolar Seyahat Dalı' kategorilerinde dünya ikinciliği elde etmişti. EMITT 2017'de aldığı ödülle VR Mersin, ödül sayısını 3'e çıkarmış oldu.

(KYM-Y)



29.01.2017 14:51:09 TSI

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