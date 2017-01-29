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Hakkari'de çığla mücadele çalışması

29 Ocak 2017 Pazar, 14:56
Hakkari'de çığla mücadele çalışması
Hakkari'de çığla mücadele çalışması

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi; köy ve mezra yollarına inen çığlarla mücadele ediyor.
Hakkari kar yağışının etkisini kaybetmesi ile birlikte kapanan onlarca köy ve mezra yolunda 55 iş makinesi ve 72 personelle çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bir taraftan yoldaki kar diğer taraftan ise saat başı inen çığlarla mücadele eden ekipler, zorlu doğa koşullarına adeta meydan okuyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 3-4 metreyi bulduğunu belirten ekiplerin en büyük korkularının ise ani inen çığlar olduğunu söylediler. Köy ve mezra yollarına çok büyük çığların düştüğünü ifade eden karla mücadele ekipleri, açtıkları çığ tünellerinin 5 metre yükseklikte olduğunu, kapalı olan tüm köy ve mezra yollarını ise yeniden açmak için büyük bir seferberlik içerisinde olduklarını kaydettiler.
Kırsal kesimde bulunan köy ve mezra sakinleri ise, çığ tehlikelerine rağmen canla başla çalışarak yollarını kısa sürede açan karla mücadele ekibine teşekkür ettiler.
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri de, yüzlerce köy ve mezra yolunu kısa sürede açtıklarını belirterek, halen kapalı olan köy ve mezralardaki çalışmaların ise sürdüğünü, en büyük tehlikenin ise ani inen çığlar olduğunu söylediler.
(FT-MSA-Y)

29.01.2017 15:01:52 TSI
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