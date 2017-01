YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sel mağduru iş yerlerine vergi ötelemesi getirildi

- Mersin Valiliği, Mersin'de 29 Aralık 2016'da meydana gelen sel felaketinde iş yerleri hasar gören vergi mükellefleri için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 'mücbir sebep hali' ilan edildiğini belirterek, bu mükelleflerin beyanname verme süreleri ile vergi ödemelerine erteleme getirildiğini bildirdi



MERSİN (İHA) - Mersin Valiliği, Mersin'de 29 Aralık 2016'da meydana gelen sel felaketinde iş yerleri hasar gören vergi mükellefleri için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 'mücbir sebep hali' ilan edildiğini belirterek, bu mükelleflerin beyanname verme süreleri ile vergi ödemelerine erteleme getirildiğini bildirdi.

Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Mersin'de 29 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen sel felaketinde 540 işyeri ile ilgili hasar tespit çalışması yapıldığı, bu iş yerlerinden 460'ının selden maddi hasar gördüğünün tespit edildiği kaydedildi. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan 24 Ocak 2017 tarihinde gelen yazı ile Mersin'de afete maruz kalan mükellefler için vergi uygulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan edildiği ifade edilen açıklamada, mücbir sebep halinin 29 Aralık 2016 tarihinde başlaması ve 31 Mart 2017 tarihinde sona erdirilmesinin uygun görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Buna göre, mücbir sebep halinin başladığı 29 Aralık 2016 tarihinden mücbir sebep halinin sona ereceği 31 Mart 2017 tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve/veya bildirimlerinizin verilme süreleri 24 Nisan 2017 günü sonuna kadar, bu beyanname ve/veya bildirimlere istinaden tahakkuk edecek vergilerin ödeme süresi 26 Aralık 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

Vergi, ceza ve gecikme faizlerinin ödeme sürelerinin de uzatıldığı kaydedilen açıklamada, şu bilgiler verildi: "Mücbir sebep halinin başladığı 29 Aralık 2016 tarihinden önce tahakkuk edenler ile mücbir sebep süresi içerisinde tahakkuk edecek olanlardan vadesi mücbir sebep süresi içerisine rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizlerinizin ödeme süresi 26 Aralık 2017 günü sonuna kadar; 2017 yılı motorlu taşıtlar vergisinin birince taksit ödeme süresi 26 Aralık 2017 günü sonuna kadar; 29 Aralık 2016 tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vadesi mücbir sebep süresi içerisine rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizlerinizin ödeme süresi 26 Aralık 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır."

Öte yandan, bu kapsamda 2016 yılı 4'üncü dönem geçici vergi beyannamelerinin verilmeyeceği bildirilen açıklamada, "2016 yılına ilişkin olarak 1 Nisan 2017-25 Nisan 2017 tarihleri arasında verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesi, kanuni süresinde verilecek ve tahakkuk edecek vergi kanuni süresinde ödenecektir. ÖTV Kanunu'na göre verilmesi gereken beyannamelere istinaden tahakkuk eden/edecek özel tüketim vergisi ile 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince işlem yapılmadan ödenmesi gereken harçlar mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ayrıca; vadesi mücbir sebep halinin başladığı (29/12/2016) tarihten önceki her türlü amme borçları, mücbir sebep halinin başladığı tarihten önce tahakkuk etmiş olup, vadesi mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği (31/03/2017) tarih aralığına rastlayan her türlü amme borçları, mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih arasında verilmesi gereken vergi beyannamelerini ve bildirimlerine istinaden gerek bu dönemde tahakkuk eden gerekse mücbir sebebin sona erdiği tarihten sonra mücbir sebep nedeniyle verilme süresi uzayan ve uzatılan süre içerisinde verilen beyanname ve bildirimlerinize istinaden tahakkuk edecek amme borçları için 31 Ocak 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları vergi dairelerine tecil ve taksitlendirme talep formu ile başvuruda bulunmaları halinde, bu başvuruları 6183 sayılı Kanunun 48'inci maddesi ve tecile ilişkin diğer mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek ve taleplerinin uygun bulunması halinde söz konusu borçlar azami 24 ay (KDV ve ÖTV ile bunların fer'ileri azami 12 ay) süre ile tecil faizi uygulanmaksızın taksitlendirilebilecektir" ifadelerine yer verildi.



