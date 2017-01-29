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Odunpazarı Belediyesi kendi taşını kendi üretiyor

29 Ocak 2017 Pazar, 15:04
Odunpazarı Belediyesi kendi taşını kendi üretiyor
Odunpazarı Belediyesi kendi taşını kendi üretiyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Fen İşleri Şantiyesi'nde duba üreten, kendi araçlarının bakımı ve takibini yapan Odunpazarı Belediyesi, şimdi de yol ve kaldırım çalışmalarında kullanılan bordur ve karo taşlarını üretmeye hazırlanıyor.
Odunpazarı Belediyesi, Fen İşleri Şantiyesi'nde bordur ve karo taşları üretimine başladı. Testlerden de başarı ile geçen bordür ve karo taşları hem ekonomik hem de daha kaliteli. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt ve Odunpazarı Belediyesi Meclis üyeleri ile beraber, üretilen bordur ve karo taşlarını görmeye gitti. Fen İşleri Şantiyesini de gezen Başkan Kurt ve meclis üyeleri, deneme sürecinde olan bordür ve karo taşları üretiminden oldukça etkilendi.
Odunpazarı Belediyesi'nin önümüzdeki yıl dışarıdan taş almadan, kendi taş üretimini yapmayı hedeflediğini belirten yetkililer, bu durumun daha ekonomik olduğunu söyledi. Taşların piyasanın 3'te biri fiyatına üretildiğini kaydeden yetkiler, "Deneme üretimi yapılan bordur ve karo taşları piyasadaki taşlardan daha ucuz ve kaliteli. Üretimini yaptığımız taşlar bugüne kadar yapılan testlerden başarı ile geçti" diye konuştu.
(KÇ)

29.01.2017 15:08:47 TSI
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