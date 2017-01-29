YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Siverek'te siyer sınavı yapıldı

Siverek'te siyer sınavı yapıldı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Cuma Sarı

Kamera : Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Peygamber Sevdalıları Platformunca düzenlenen Siyer Sınavı yapıldı.

Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından bu yıl "O'nu oku, O'nu yaşa" sloganıyla düzenlenen "1001 ödüllü" Kutlu Doğum Siyer sınavına, Siverek merkez ve kırsalından yoğun katılım gösterildi. Siverek merkezinde iki okulda düzenlenen sınava bin 128 kişi katıldı. Sınava erkekler Osman Esat Efendi Ortaokulunda, bayanlar ise Yusuf Sami Kız İmam Hatip Lisesi'nde katıldı. Sınava saatine 1 saat kala sınava girecekleri okullara akın eden adayların heyecanlı olduğu gözlenirken, birçok adayın sınava anne babası ile birlikte geldikleri gözlendi. Peygamber Sevdalıları Siverek Koordinatörü Hüseyin Şeker, "O'nu oku, O'nu yaşa" sloganıyla yaptığımız siyer sınavımız sona erdi. Kaybedenin olmadığı tek sınav olan siyer sınavımıza giren herkes sınavı kazanmıştır. Amacımız peygamber efendimizi tüm insanlığa model olarak sunmaktır. Sınava katılan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Ödüllerin sınava teşvik amacı olduğunu kaydeden Şeker, Türkiye genelinde 200 bin adayın sınava katıldığını söyledi.

(CS-SD-Y)



29.01.2017 15:23:21 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER