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Büyükşehir Belediyesi yolların büyük bölümünü ulaşıma açtı

29 Ocak 2017 Pazar, 15:19
Büyükşehir Belediyesi yolların büyük bölümünü ulaşıma açtı
Büyükşehir Belediyesi yolların büyük bölümünü ulaşıma açtı
-Acil hastaların ve yolda fırtınaya yakalananların imdadına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan 6 bin km'ye yakın yolun büyük kısmını ulaşıma açtı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele mesaisine devam ediyor. Hafta içi kent merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde yağan kardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için geceli gündüzlü çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi kapanan 6 bin km'ye yakın yolun büyük kısmını ulaşıma açtı.
Kent merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapan ekipler, kaldırımlarda da kar küreme çalışmaları yaptı. İlçelerde de tuzlama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, kapanan kırsal mahalle yollarını da ulaşıma açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Bugüne kadar 17 bin 440 km. karla mücadele çalışması yapan ekipler kapanan 472 mahalle yolunun 400 yakınını ulaşıma açtı.
Tipi ve fırtınanın yaşandığı bölgelerdeki yolları tekrar tekrar açan Büyükşehir Belediyesi acil çağrılara da anında müdahale etti. Acil hastaların ve yolda fırtınaya yakalananların imdadına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Bu kapsamda Alanya'dan Malatya'nın Kuluncak ilçesine giden ve Darende'nin Ayvali mahallesinde fırtınadan dolayı mahsur kalan Turgay Mecit yönetimindeki aracı fırtına ve tipiden kurtaran ekipler Mecit ailesinden 4 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.
Doğanşehirin Çobandere mahallesinde de sancıları tutan hamile Rihane Eybir adlı Suriyeli kadın, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yine Doğanşehir'in Beğre mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Özlem Ulu'nun hamilelik sancıları artınca Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine kısa sürede giden ekipler görüş mesafesinin çok düşmesine rağmen başarılı bir çalışma yaparak, Özlem Ulu'ya ulaşmayı başardılar.
Arguvan'ın Çakmak mahallesinde kalp rahatsızlığı yaşayan 65 yaşındaki Zeynep Baltacı da başarılı bir çalışmanın ardından sağlık ekiplerine teslim edilirken Darende'nin Başkaya Mahallesinde yaşayan ve düşerek başını yaralayan 65 yaşındaki Şeyho Sevindir adlı vatandaşa da gelen çağrı üzerine anında müdahale eden ekipler Şeyho Sevindir'i hastaneye yetiştirmeyi başardılar.
(BT-SD-Y)

29.01.2017 15:24:57 TSI
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