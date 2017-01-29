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Denizli EMITT'e damga vurdu

- Büyükşehir standına büyük ödül



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli'yi 21'inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat (EMITT) Fuarında temsil eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin tüm güzelliklerini sergileyen standıyla '21'inci EMITT Fuarı En Etkin Organizasyon Ödülü'nü kazandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünyanın ve Türkiye'nin en etkin turizm profesyonellerini buluşturan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat (EMITT) Fuarı'na damga vurdu. İstanbul'da düzenlenen 21'nci EMITT Fuarında Denizli'yi temsil eden Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal ve tarihi güzellikleri ile turistik alanlarını tanıttığı standıyla 'En Etkin Organizasyon Ödülü'nü kazandı. Pamukkale, Denizli Kayak Merkezi, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Yeşilyuva ayakkabıcılığı, Buldan ve Babadağ dokumacılığı, Yatağan bıçakları ile Serinhisar leblebisi, Çivril elması, keşkek gibi yöresel lezzetler ve çeşitli çömleklerle zenginleştirilen stant, fuar boyunca binlerce ziyaretçinin akınına uğradı.

"Bakan Avcı Denizli'yi örnek gösterdi"

Vatandaş ve turistlerin yanı sıra fuar katılımcılarının da yoğun ilgisini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi standının ziyaretçileri arasında, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Batman Milletvekili Ataullah Hamidi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay da yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Denizli'nin tüm güzelliklerinin anlatıldığı stant dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve ekibini tebrik ederek, başarılı sunumun diğer şehirlere de örnek olmasını diledi. Bakan Avcı ve beraberindekilere Yatağan Kılıcı ve Çeşm-i Bülbül hediye edildi.

"Bizi biz yapan değerlerimizi tanıttık"

EMITT'in dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olduğunu belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizlimizin tanıtımı açısından bu uluslararası fuarı çok önemsiyoruz. Pamukkale'den antik kentlere, doğal güzelliklerimizden Bağbaşı Yaylası ve Teleferiğe, Denizli Kayak Merkezinden, tekstile kadar bizi biz yapan tüm değerlerimizi EMITT'te tanıtma imkanı bulduk. Denizlimize yakışır standımızla fuardaki En Etkin Organizasyon Ödülü'nü kazandık. Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve ziyaretleriyle bizleri onurlandıran misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

(AA-



29.01.2017 15:29:43 TSI

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