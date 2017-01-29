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Anagold 24 Erzincanspor - Kızılcabölükspor 1-1



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Anagold 24 Erzincanspor, Spor Toto 3.Lig 1. Grup 22. hafta müsabakasında 13 Şubat Şehir Stadı'nda Kızılcabölükspor'u konuk etti. Oynanan karşılaşma berabere bitti.

Karşılaşmanın 5. dakikasında kanattan gerçekleşen atakta Anagold 24 Erzincansporlu Ali Han Tuncer ceza sahasına kadar topu sürükledi ve rakip oyuncunun elle müdahalesi sonucu karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 7'nci dakikada ise penaltı atışı için topun başına Anagold 24 Erzincansporlu Cenk Sarıtaş geçti ve takımını 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 18'i gösterdiğinde ise Kızılcabölükspor adına Fatih Arat takımına beraberliği getirdi. İlk yarı berabere sona erdi.

İkinci yarıda ise karşılaşma Kızılcabölüksporlu oyuncuların ataklarıyla başladı. İki takımında karşılıklı atakları sonuç vermeyince puanlar paylaşıldı. Maç 1-1'lik skorla sona erdi.

Stat: 13 Şubat Şehir Stadyumu

Hakemler: Gökçen Öztürk(xxx), Abdulkadir Döner(xxx), Abdullah Melih Karaduman(xxx), Mevmet Avcı(xxx)

Anagold 24 Erzincanspor; Ahmet Burgaz(xx), Yavuz Özsevim(xx), Ahmet Kaan Ergün(xxx), Cebrail Serçek(xx, Sefa Küpeli(xxx) (79.dk Ahmet Güney), Emre Öztürk(xx), Cenk Sarıtaş(xxx) (65.dk Atilla Aybars Garhan-xx), Yasin Dülger(xxx), Safa Yıldırım(xx), Oğuz Küçük(xxx), Alihan Tuncer(xx) (86. dk Barış Şaffak(x)

Kızılcabölükspor; Bahadır Kaya(x), Semih Ceylan(xx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu(xx), Özer Ercili(x), Hüseyin İriç(xx), Mustafa Altun(xx) (67.dk Cihat Kahtraman(xx), Fevzi Can Bozkuş(xx), Ali Helvalı(x), Kerim Bölük(x), Ramazan Eraslan(x), Fatih Arat(x)

Goller; Anagold 24 Erzincanspor (7.dk penaltı Cenk Sarıtaş, Kızılcabölükspor (18.dk Fatih Arat)



29.01.2017 15:32:22 TSI

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