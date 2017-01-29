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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Spor Toto 2. Lig

29 Ocak 2017 Pazar, 15:28
Spor Toto 2. Lig
- Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Nazilli Belediyespor: 1

DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Nazilli Belediyespor'u sahasında 2-1 mağlup etti.
30. dakikada konuk ekip kazanılan penaltı atışını Atilla Yıldırım'ın golle çevirmesiyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı Nazilli Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
77. dakikada beraberlik gollünü deneyimli futbolcu Deniz Naki'nin ayağında bulan Amed Sportif Faaliyetler, müsabakaya dengeyi getirdi: 1-1
80. dakikada Amed Sportif Faaliyetler, galibiyet golünü buldu. Bu dakikada Deniz Naki'nin pasında topla buluşan Mehmet Sıddık İstemi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Amed Sportif Faaliyetler, sahadan galip ayrılan taraf oldu.
(İHA-MP-Y)

29.01.2017 15:33:03 TSI
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