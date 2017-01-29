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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Marmaris'te atık yangını korkuttu

29 Ocak 2017 Pazar, 15:31
Marmaris'te atık yangını korkuttu
Marmaris'te atık yangını korkuttu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Vural Efecik
Kamera : Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde marina ve ormanlık alana yakın bir alanda inşaat atıklarının tutuşması sonucu meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.
Olay, Yalancı boğaz mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Ormanlık alana yakın sahil kısmına bırakılan atikların tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Alevleri gören marina görevlileri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede yangın mahalline ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek marina ve ormanlık alana sıçramasını önledi. Yaklşaık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangında can ve mal kaybı yaşanmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(VE-İK)

29.01.2017 15:37:22 TSI
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